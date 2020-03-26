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Ayşegül Usta
Haber Giriş: 26.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kaşıkçı cinayetinde 20 kişiye dava

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kaşıkçı cinayetinde 20 kişiye dava
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri ve Prens Selman’ın eski danışmanı Saud Al Kahtani’nin de aralarında olduğu 20 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

SUUDİ asıllı Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenebilmesi için gerekli olan belgeleri almak için 2 Ekim 2018 günü Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosuğu’na gitti. Kaşıkçı o gün esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. Günler sonra Kaşıkçı’yı öldürmek için bir infaz timinin İstanbul’a gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturmayı önceki gün tamamladı. Hazırlanan iddianamede, boğularak öldürüldükten sonra cesedi yok edilen Kaşıkçı’nın Arabistan’a getirilmesi, kabul etmezse öldürülmesi talimatını Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet bin Muhammed El Asiri ve Prens Selman’ın eski danışmanı Saud Al Kahtani’nin verdiği iddia edildi. Savcılık iki isme canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme suçundan dava açtı.

Kaşıkçı cinayetinde 20 kişiye dava

CİNAYETE DOĞRUDAN KATILDILAR

Başsavcılık, cinayete katıldığını tespit ettiği 15’i infaz timinden, 3’ü İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Mansour Othman M. Abu Hussain, Maher Abdülaziz M. Mutreb, Salah Mohammes A. Tubaıgy, Mustafa Mohammed M. Almadanı, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafı M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullag M. Alshehri, Mohammed Saad H. Alzahrani, Naif Hasan S. Alarifi, Abdülaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni’nin ise ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLAR

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin hazırlandığını Başsavcı İrfan Fidan imzalı açıklamayla duyurdu. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in müşteki olduğu iddianamenin hazırlık aşamasında 54 kişi tanık olarak dinlendi. İddianamenin eklerinde olay yeri inceleme raporları da yer aldı. Başsavcılık 20 ismin hukuki durumlarıyla ilgili Suudi Arabistan makamlarına bilgi verdi. Ayrıca İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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