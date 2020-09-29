Kaşıkçı cinayetinde 2. iddianame: Delil karartma timine 5 yıl hapis istemi

Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda kayıplara karıştı. Kaşıkçı’nın infaz timi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı ancak delil ve ceset bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri ve Prens Salman’ın eski danışmanı Saud Al Kahtani’nin de arasında bulunduğu 20 kişiye ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme ve azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 41 sayfalık iddianamede, Ahmet Abdülaziz M., Khalit Yahya M., Mohammed İbrahim A., Obaid Ghazi A.’nın ‘suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, başkonsoloslukta muavin konsolos olarak çalışan Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Khalit M.’nin de cinayete iştirak ettiklerinin tespit edildiği, ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları talep edildi.