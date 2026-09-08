Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde 15 yıl sonra 10 gözaltı

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FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon davası nedeniyle girdiği cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. 14 yıl önce verilen takipsizlik kararı kaldırılırken, yeni soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı konuldu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Kozinoğlu’nun ölümünün üzerinden yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte dosyada yeni delillerin ortaya çıkıp çıkmayacağı ve şüphelilerin ölümle bağlantılarının bulunup bulunmadığı yapılacak soruşturma sonucunda belirlenecek.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILDI

Kaşif Kozinoğlu, İstanbul’daki Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kozinoğlu’nun hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kozinoğlu’nun ölümü üzerine dönemin soruşturmasında cezaevine ait kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelendi. Ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşlarının ve Kozinoğlu’nun eşinin ifadelerine başvuruldu. Yapılan soruşturmanın ardından, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ancak, dosya yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Gürlek’in verdiği bilgilere göre, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından dosya yeniden incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın değerlendirmeleri doğrultusunda, Silivri Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla 2012 yılında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Böylece Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.

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11 CEZAEVİ GÖREVLİSİ ŞÜPHELİ

Soruşturmada dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kozinoğlu’nun öldüğü tarihte cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alındı.

BİRİ FETÖ’DEN FİRARİ

Bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olduğu ve yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın, ölümün meydana geldiği dönemde cezaevinde görev yapan kişilerin olayla ilgili sorumluluklarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

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GÜRLEK: HER DELİLİN İZİNİ SÜRÜYORUZ

Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden başlatıldığını hatırlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek,“Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz” dedi.