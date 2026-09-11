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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak

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#Kaşif Kozinoğlu#Ergenekon Soruşturması#Silivri Cezaevi
Kaşif Kozinoğlunun mezarı yarın açılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 09:18

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı alınmıştı. Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor.

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının yarın açılması bekleniyor.

Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacak. Kozinoğlu'nun mezarının yarın açılması bekleniyor. 

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#Kaşif Kozinoğlu#Ergenekon Soruşturması#Silivri Cezaevi

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