Kaşif Kozinoğlu'nu oynayan, Kurtlar Vadisi’nin ‘Kaşifoğlu’su CNN Türk'e konuştu... "Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum"... Kozinoğlu kahve ile zehirlendi şüphesi

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Oyuncu Sedat Savtak'ın CNN Türk'te yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Kozinoğlu olayını ben de duyduğumda ben de bir düşündüm. Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum. Senaryo konusunda bilgim yok. PANA Film'den beni aradılar. Ben Devlet Tiyatroları'ndan emekliyim, beni oradan aradıklarını düşündüm. Anlaştık ve rolü de kabul ettim. Yönetmenle birlikte senaryoya bağlı kalarak çekimlerini gerçekleştirdik.

MİT'ten veya istihbarattan herhangi bir bilgi geldi mi?

Bana bir bilgi gelmedi, bu konuda bir bilgim yok.

Oynadığınız karakterin Kozinoğlu olduğunu ne zaman anladınız?

Ben zaten senaryoyu aldığımda, okuduğumda karakterin öldüğünü öğrendim. O hafta içinde ölünce ben de bir 'Allah Allah' dedim kendi kendime. Çektikten sonra ölüm haberi yayınlandı ve bir gazetede benim ve onun resmi yan yana düşünce çok şaşırdım işin doğrusu. Ben kendim rahmetlinin ölüm haberini gazeteden öğrendim. Nasıl öldüğünü de bilmiyorum. Biz de kalp krizi olarak çekmiştik, insan düşünüyor düşünmüyor değil tabii ki.

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Dizideki Kozinoğlu sahneleri

Bu sahneler çekilirken o insanla alakasız bir rol oynadım orada. Bundan öncesini ve bundan sonrası senaryoda zaten bilmiyorum. Bir oyuncunun içinden gelerek hayatını bir kurgu üzerine inşa edişidir bu. Tamamen senaryodur. Gazetede ölüm haberini görünce, resimlerin gazetede yan yana konulursa bu beni rencide eder.

Kozinoğlu kahve ile zehirlendi şüphesi

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ise soruşturmayla ilgili yeni iddiaları canlı yayında aktardı. Uludağ, “Savcının soruşturmadaki temel noktası şu: Kaşif Kozinoğlu öldüğü gün ne yaşandı? Zehirleme vakasına uğradı mı? Dizi karakterindeki oyunda da aslında Kaşif Kozinoğlu hep zehirlenmekten korkuyordu. FETÖ’nün kendisini zehirleyeceğini düşünüyordu. Bu anlamda da son dönemde sadece kapalı konserve tüketiyordu ama öldüğü gün Kozinoğlu kapalı konserve dışında sadece bir Türk kahvesi içtiği tespit edildi. Olay günü sadece bir bardak Türk kahvesi içti. Savcı da soruşturmasını buraya yönlendirdi. Acaba içtiği Türk kahvesiyle mi hayatını kaybetti? Savcının araştırdığı nokta bu.” ifadelerini kullandı.