Kaşif Kozinoğlu’na fethi kabir... 15 yıl sonra mezarı açıldı

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Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden soruşturma başlatılmış, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştı. Kozinoğlu’nun İstanbul Ümraniye’de bulunan Kocatepe Mezarlığı’ndaki mezarı dün 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde açıldı. Fethi kabir işlemine bir savcı da katıldı. Yaklaşık 2 saat süren işlemler sonunda Kaşif Kozinoğlu’nun kabrinden alınan kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi. İnceleme sürecinin ardından, Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa hazırlanacak.

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9 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden o dönem jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmış, devam eden çalışmalarda biri muhabir, biri kameraman ve 7’si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.