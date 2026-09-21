Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Sedat Savtak ifade verecek

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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DİZİDE KAŞİFOĞLU KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCUNUN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Ayrıca soruşturma kapsamında FETÖ’den hüküm giyen Enver Altaylı’nın, dosya kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara’dan İstanbul’a getirileceği ve ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak’ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

Oyuncu Sedat Savtak CNN Türk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kozinoğlu olayını ben de duyduğumda ben de bir düşündüm. Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum. Senaryo konusunda bilgim yok. PANA Film'den beni aradılar. Ben Devlet Tiyatroları'ndan emekliyim, beni oradan aradıklarını düşündüm. Anlaştık ve rolü de kabul ettim. Yönetmenle birlikte senaryoya bağlı kalarak çekimlerini gerçekleştirdik.

MİT'ten veya istihbarattan herhangi bir bilgi geldi mi?

Bana bir bilgi gelmedi, bu konuda bir bilgim yok.

Oynadığınız karakterin Kozinoğlu olduğunu ne zaman anladınız?

Ben zaten senaryoyu aldığımda, okuduğumda karakterin öldüğünü öğrendim. O hafta içinde ölünce ben de bir 'Allah Allah' dedim kendi kendime. Çektikten sonra ölüm haberi yayınlandı ve bir gazetede benim ve onun resmi yan yana düşünce çok şaşırdım işin doğrusu. Ben kendim rahmetlinin ölüm haberini gazeteden öğrendim. Nasıl öldüğünü de bilmiyorum. Biz de kalp krizi olarak çekmiştik, insan düşünüyor düşünmüyor değil tabii ki.

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Dizideki Kozinoğlu sahneleri

Bu sahneler çekilirken o insanla alakasız bir rol oynadım orada. Bundan öncesini ve bundan sonrası senaryoda zaten bilmiyorum. Bir oyuncunun içinden gelerek hayatını bir kurgu üzerine inşa edişidir bu. Tamamen senaryodur. Gazetede ölüm haberini görünce, resimlerin gazetede yan yana konulursa bu beni rencide eder."