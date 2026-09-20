Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüphelilerden biri serbest bırakıldı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.
AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.