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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüphelilerden biri serbest bırakıldı

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#Kaşif Kozinoğlu#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı#Cezaevi Soruşturması
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şüphelilerden biri serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 12:40

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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#Kaşif Kozinoğlu#Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı#Cezaevi Soruşturması

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