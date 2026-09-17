Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı kararı: Dönemin başsavcısı ve savcısı da listede

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşları ile olayın meydana geldiği dönemde görev yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

3 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Eylül 2026 günü saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ İZİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, emekli Deniz Yüzbaşı ve müteveffa Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan olduğu bildirildi.

HASAN ATİLLA UĞUR’A YAKALAMA KARARI

Öte yandan, emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edildi. Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada; dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını, Kıbrıs'ta olduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

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Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir.

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Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."