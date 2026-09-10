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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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#Kaşif Kozinoğlu#Silivri Cezaevi#MİT
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 21:56

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

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9 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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