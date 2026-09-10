Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
9 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.