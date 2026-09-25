Kaşif Kozinoğlu soruşturması | Adli Tıp'ta esrarengiz hırsızlık! Sucu kılığında binaya girip kan ve doku örneklerini mi değiştirdi?

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kozinoğlu'nun 13 Kasım 2011'deki ölümünden 9 gün sonra 22 Kasım 2011'de Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü G.E'nin, soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla dün ifadesi alındı.

Dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmadığı ve G.E'nin 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunduğu değerlendirilerek, ifadesinin ardından ceza infaz kurumuna geri gönderildiği öğrenildi.

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25 AYRI SUÇ KAYDI VAR

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Adli Tıp Kurumu'nda yaşanan bu hırsızlık olayı da Kozinoğlu soruşturmasının başka bir boyutunu oluşturuyor. Kozinoğlu 13 Kasım 2011'de esrarengiz şekilde hayatını kaybetti. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gidiyor. Orada gerekli incelemeler yapılıyor, örnekler alınıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra 22 Kasım 2011'de Adli Tıp Kurumu'na bir hırsız giriyor. Giriş şekli de son derece enteresan.

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"DAMACANA SU GETİRDİM, DİYEREK BİNAYA GİRDİ"

O hırsızlığı gerçekleştiren G.E. isimli bir şahıs. 25 ayrı suç kaydı var, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da 2040'a kadar hükümlü. Dün ifade için Iğdır'dan getirildi. G.E. o dönemde Ankara'da Sincan Cezaevi'nde sonrasında cezaevinden çıkıyor. İstanbul'a geliyor. Sonrasında tarih 22 Kasım'ı gösterdiğinde Adli Tıp Kurumu'na gidiyor, 'damacana su getirdim' diyerek. Orada kimlik sorulur, mutlaka güvenlik kontrolünden geçersin, orada yalnızca çalışanların kartlarının okunduğu bir sistem var orada. Bu kişi 'damacana su getirdim' diye, sonrasında güvenlikten geçerek başkanlık bölümünün olduğu tarafa geçiyor. Ardından 'kimya dairesine gideceğim' diyor ki, kimya dairesi neden önemli bu soruşturma için, zehirlenme olaylarını tespit eden bölüm. Bir kişi eğer zehirlenerek öldürülmüşse, bunu belirleyen bölüm Kimya İhtisas Dairesi. Hırsızın girdiği yer neresi; Kimya İhtisas Dairesi'ne giriyor. Kozinoğlu'nun doku örneklerinin incelendiği bölüme giriyor. Bu emri nereden aldığı araştırılıyor. Kimya İhtisas Dairesi'nin başkanının odasına giriyor, cüzdan çalıyor. Hatta şöyle diyor, 'Odanızdaki camlara silikon çekeceğim' diyor. Sonrasında o dönemim daire başkanının odasına giriyor kartlarını, cüzdanını çalıyor, başka bir çalışanın odasında altınları var o altınları da çalıp çıkıyor.

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AMAÇ DOKU ÖRNEKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK MİYDİ?

Amaç hırsızlıksa bir eve girebilir, başka bir yol arayabilir, sokakta da yapabilir. Bu kadar yüksek güvenlikli Adli Tıp Kurumu'nda bu hırsızlığı gerçekleştirene kadar... Savcılıkta bunu soruyor şimdi; arada 9 günlük bir zaman dilimi var. Tesadüf mü bu? Dolayısıyla bu hırsızlığın arka planında başka bir amacın olduğu şüphesinde soruşturmayı yürüten savcılık. Nedir üzerinde durdukları şüphe; Bu kişi hırsızlık süsü vererek Kozinoğlu'nun örneklerini değiştirmek ya da yok etmek amacıyla mı Adli Tıp Kurumu'na girdi. Şu anda savcılığın üzerinde durduğu husus bu.

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Güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor. Adli Tıp Kurumu'nun giriş bölümünden elinde bir damacanayla giriş yaptığı sonrasında Kimya İhtisas Dairesi bölümüne girdiği ve odalara giriş yaptığı yönünde ilk tespitler.

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Bu soruşturmada jandarmalar tutuklandı. Dönemin Silivri Başsavcısı tutuklandı. O dönemde görev yapan tutanakları tutan, bu hırsızlık olayını ele alan kişiler de ilerleyen süreçte ifadeye çağrılabilirler.

G.E. dün ifade verdi. 2040'a kadar hükümlü olduğu için herhangi bir işlem uygulanmadı. Bulunduğu Iğdır Cezaevi'ne gönderildi.