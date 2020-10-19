‘Kâşif’ Fatih’in derinlerdeki gözü olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki yeni keşfine ilişkin yaptığı açıklama sırasında kamuoyuna da duyurduğu yerli denizaltı robotu ‘Kâşif’, derin denizlerde bir dalgıcın görevini üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı’nda ilk kez gündeme gelen Kâşif Denizaltı Robotu’na ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Tedarikçilerimiz ‘Biz bunu yaparız’ dediler. Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi Kâşif’i böylece milli petrol ve doğalgaz sektörüne kazandırdık. Gemide bulunan komuta konsolu yoluyla bilgileri, gerekli olan elektrik ve video verilerini ana kumandaya aktarıyor. Kâşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Bu sayede su altı akıntılarından aracın ve kabloların minimum etkilenmesini sağlıyoruz.”

MALİYETLERİ AZALTACAK

Dönmez, Kâşif’te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi de mevcut. Bu özellikleriyle Kâşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip. 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde, yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildi. İlerleyen dönemde yerlilik oranını yüzde 70’in üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kâşif önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri daha da azaltacak.”