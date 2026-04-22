‘Kaset’ sanığı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#MHP#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik birçok dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, FETÖ davaları kapsamında aranan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ’ın Fatih’te olduğu tespit edildi. Operasyonla  yakalanan Başdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözden KaçmasınKademeli emeklilik çıkacak mıKademeli emeklilik çıkacak mıHaberi görüntüle

2014’te tutuklanan Başdağ’ın  2020’de tahliye edildiği öğrenildi. Başdağ hakkında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemelerince ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ suçlarından aranma kararı olduğu öğrenildi.  Başdağ, ‘yasadışı dinleme ve casusluk’, ‘Tahşiyecilere kumpas’, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilere yönelik ‘kaset kumpası’ gibi birçok davanın sanıkları arasında bulunuyor.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel’in rüşvet savunması gerçeği ancak Özkan Yalım’ın belindeki havlu kadar örtebilirÖzgür Özel’in rüşvet savunması gerçeği ancak Özkan Yalım’ın belindeki havlu kadar örtebilirHaberi görüntüle
