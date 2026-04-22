‘Kaset’ sanığı yakalandı

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, FETÖ davaları kapsamında aranan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ’ın Fatih’te olduğu tespit edildi. Operasyonla yakalanan Başdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2014’te tutuklanan Başdağ’ın 2020’de tahliye edildiği öğrenildi. Başdağ hakkında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemelerince ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ suçlarından aranma kararı olduğu öğrenildi. Başdağ, ‘yasadışı dinleme ve casusluk’, ‘Tahşiyecilere kumpas’, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilere yönelik ‘kaset kumpası’ gibi birçok davanın sanıkları arasında bulunuyor.