Kaset kumpasçısı evde ‘zula’ya gizlenmiş

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ANKARA Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ’nün CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP eski yöneticileri ve siyasetçilere yönelik kaset kumpasının kritik ismi olan eski emniyet amiri Üstün Yukarıkır’ın saklandığı evi belirledi. Uzun süre takibe alınan Yukarıkır’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan baskında Yukarıkır, evinde yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

9 YILDIR ARANIYORDU

Örgütün kriptolu haberleşme ağı “ByLock” kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olan Yukarıkır hakkında Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin yayınlanması, yasadışı ses ve görüntü kaydı alınması suçlarından da dava açılmıştı. Eski polis şefi 9 yıldır aranıyordu. Yukarıkır’ın yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

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Baykal’ın görüntülerinin odaya gizlice yerleştirilen kamerayla alındığı ortaya çıkmıştı.

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

“CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ’nün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydının olduğu tespit edilen, 2008-2014 yıllarında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Ankara Valisi Vasip Şahin’i, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız.”

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MİT TIR’LARINDA CEZALAR ONANDI

ADANA ve Hatay’da 2014 yılında MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle verilen mahkûmiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 27 Ekim 2023’te karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce tamamlandıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme’ suçundan eski jandarma kurmay albay Ömer Arık’ın 15 yıl, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan da FETÖ’nün ‘sivil imamı’ oldukları iddia edilen sanıklardan Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz’ün 13 yıl 6’şar ay, Hasan Bektaş’ın 10 yıl 15 ay, Hatay’da 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan’ın 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü onadı.