×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kasayı emanet ettiler, şirketi soydu: Muhasebeciden 40 milyon liralık vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Sahtecilik#Muhasebeci Vurgun
Kasayı emanet ettiler, şirketi soydu: Muhasebeciden 40 milyon liralık vurgun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 10:38

Adana’da bir tekstil firmasında çalışan muhasebeci ve beraberindeki 2 kişinin, resmi belgede sahtecilik yaparak firmayı 40 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bir tekstil firmasının banka hesaplarında açık fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hesap hareketlerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, işyerinin muhasebecisi S.G. ve beraberindeki T.G. ile B.G.’in resmi belgede sahtecilik yaptığını belirledi. Şüpheliler bu yöntem ile yaklaşık 40 milyon TL vurgun yaptığı öne sürüldü.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#Sahtecilik#Muhasebeci Vurgun

BAKMADAN GEÇME!