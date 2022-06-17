Kasaturalı Afgan çeteye baskın

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Cep telefonları ve paraları alınan 7 kişinin aileleri aranarak kişi başı 2 ile 3 bin Euro arası fidye istendi. Görüntüler cep telefonuyla ailelerine gönderilerek, fidye verilmediği takdirde öldürülecekleri söylendi. Kaçırılan bir kişinin arkadaşı polisi aradı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün evi belirleyerek baskın düzenledi. Polis, 7 kişiyi kurtardı. Afgan çete üyeleri A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. de gözaltına alındı. Evdeki aramada, kurusıkıdan bozma ruhsatsız 2 tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gaspedilen 3 cep telefonu ele geçti. Gözaltına alınan 5 Afgan, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘gasp-yağma’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ten adliyeye sevk edildi.



BAŞAKŞEHİR’DE 28 AFGAN



Öte yandan İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Başakşehir’de durdurdukları minibüsün içinde 10’u çocuk toplam 28 Afgan yakaladı. Sınırı geçme karşılığında kişi başı 5 bin dolar alan 2 insan kaçakçısı yakalandı.