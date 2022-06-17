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Kasaturalı Afgan çeteye baskın

#Afgan Çete#İtalya#Tehdit
Kasaturalı Afgan çeteye baskın

Afgan çete, İtalya’ya götürme vaadiyle Pakistan ve Bangladeşli 7 kişiyi Bayrampaşa’daki Abdi İpekçi Caddesi’ndeki bir eve götürdü. İtalya’ya gitme hayaliyle eve giren 7 kişi bir anda çetenin silahlı ve kasaturalı tehdidiyle karşılaştı.

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Cep telefonları ve paraları alınan 7 kişinin aileleri aranarak kişi başı 2 ile 3 bin Euro arası fidye istendi. Görüntüler cep telefonuyla ailelerine gönderilerek, fidye verilmediği takdirde öldürülecekleri söylendi. Kaçırılan bir kişinin arkadaşı polisi aradı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün evi belirleyerek baskın düzenledi. Polis, 7 kişiyi kurtardı. Afgan çete üyeleri A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. de gözaltına alındı. Evdeki aramada, kurusıkıdan bozma ruhsatsız 2 tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gaspedilen 3 cep telefonu ele geçti. Gözaltına alınan 5 Afgan, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘gasp-yağma’ ve ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ten adliyeye sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR’DE 28 AFGAN

Öte yandan İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Başakşehir’de durdurdukları minibüsün içinde 10’u çocuk toplam 28 Afgan yakaladı. Sınırı geçme karşılığında kişi başı 5 bin dolar alan 2 insan kaçakçısı yakalandı.

 

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#Afgan Çete#İtalya#Tehdit

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