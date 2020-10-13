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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Kasasında tavuk ve kazların olduğu kamyoneti çaldılar

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Kasasında tavuk ve kazların olduğu kamyoneti çaldılar
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kasasında kaz ve tavukların olduğu kamyoneti çalarak İstanbul'a kaçan 3 kişi yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda kasasında tavuk ve kazların, hilti ile ağaç kesme motorunun bulunduğu bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. 3 kişinin, İstanbul'dan gelerek hırsızlığı gerçekleştirdiği ve tekrar İstanbul'a döndüğü belirlendi. 3 kişi yapılan operasyonla İstanbul Ümraniye'de yakalandı. Çalınan 54 adet tavuk ve kaz, aletler ile kamyonet ele geçirildi. Çalınan kamyonetin şase numarası ve plakasının değiştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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