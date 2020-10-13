Kasasında tavuk ve kazların olduğu kamyoneti çaldılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda kasasında tavuk ve kazların, hilti ile ağaç kesme motorunun bulunduğu bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. 3 kişinin, İstanbul'dan gelerek hırsızlığı gerçekleştirdiği ve tekrar İstanbul'a döndüğü belirlendi. 3 kişi yapılan operasyonla İstanbul Ümraniye'de yakalandı. Çalınan 54 adet tavuk ve kaz, aletler ile kamyonet ele geçirildi. Çalınan kamyonetin şase numarası ve plakasının değiştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.