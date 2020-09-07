MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
GeriGündem Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 09:23 | Son Güncelleme:

Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen kamyonet şaşkına çevirdi
Abone Olgoogle-news

E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen kamyonet bu kadarına pes dedirtti. Kartonların adeta kule oluşturduğu kamyonetin trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği kamyonet trafikte tehlikeye neden oldu. Sürücüsünün güvenlik önlemlerini almadığı görülen kamyonetteki kartonların yola düşmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Kasasındaki kartonların adeta kule gibi yükseldiği kamyonetin yolda ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle