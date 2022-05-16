Kasapoğlu’ndan Z kuşağı sunumu: 6 milyon genç ilk kez sandığa gidecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumda Bakan Kasapoğlu, bir yılda 1.3 milyon gencin görüşlerine başvurulduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: “İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç seçmen bulunuyor. 17-29 yaş arası oy verecek toplam 16 milyon 956 bin genç seçmen var. Oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 89.2. 2023 için stratejimiz; genç hedef kitleyi tanımak, beklentilerini anlamak, katılımcı süreçleri işleterek ‘dili’ birlikte inşa etmek.

GENÇLİK ATLASI HAZIRLANIYOR

Yaklaşık 150 bin gencimize yönelik 20 farklı araştırma yaptık. Gönüllülük, spor kültürü, dijital beceriler, girişimcilik, sosyal ilişkiler, gündelik yaşam, toplumsal aidiyet, yaşam memnuniyeti gibi konularda düzenli olarak yaptığımız araştırmalarla ‘Türkiye Gençlik Atlası’nı hazırlıyoruz.”

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EN ÇOK YOUTUBE’A İNANIYORLAR

“Gençlerin yüzde 82.3’ü günün 2 saatinden fazlasını internette geçirdiğini belirtiyor. Yüzde 32.2’si YouTube’da çıkan haberlere inanırken, sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin inanırlığı Twitter’da yüzde 30.1, Instagram’da yüzde 29.8, Twitch ile Linkedin’de yüzde 21.1, Tiktok’ta yüzde 19.8 ve Facebook’ta ise yüzde 19.6 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 89’u ‘Sosyal medyada alacağım beğeni ve yüksek takipçi sayısındansa, ailemin sevmesi, onore etmesi beni daha mutlu eder’ diyor. Gençler ekonomi ve teknolojiye ilgi duyuyor.”