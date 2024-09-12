Kasapoğlu’ndan İzmir toplantısı... Çevresel felaket

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AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekilleri Dr. Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ege Üniversitesi’nden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, İzmir Körfezi’ni kirlilikten kurtaracak adımlar konuşuldu. Ayrıca Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bilim insanları tarafından hazırlanan “İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi” raporu da değerlendirildi.

DUYARSIZ KALINAMAZ

Toplumsal bir meseleyle, çevresel bir felaketle karşı karşıya olduklarını belirten Dr. Mehmet Kasapoğlu şöyle devam etti: “Üniversitelerimizin buna duyarsız kalmasını düşünemeyiz. Bu bağlamda Ege Üniversitemizin bu konudaki çabaları ve gayretleri son derece mutluluk verici. Bilim insanlarımız olmadan bu süreçlerin çözülebileceğine inanmıyorum. Bilimin önderliği ve katkısı çok kıymetli. İzmir’deki üniversitelerimizden bu konudaki deneyimli hocalarımızın bu işin içerisinde olması oldukça önemli. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak hocamız başta olmak üzere değerli bilim ekibimize teşekkür ediyorum.”

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise “İzmir Körfezi’nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar ve stratejiler üzerine, Su Ürünleri ve Fen Fakültemizin öğretim üyeleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarımızla akademik birikimlerimizi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.