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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, dün akşam Gürcistan’ın Batum şehrinde temsilcimiz Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili bir kınama mesajı yayınladı. Kasapoğlu, "Gürcistan'da Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleşen çirkin müdahaleyi şiddetle kınıyoruz" dedi. Beşiktaş taraftarının sergilediği tutuma destek veren Kasapoğlu, "Bu gece Batum’da zalimlere karşı gösterilen asil tavrı Beşiktaşlı kardeşlerimizin şahsında Türkiye’mizin onurlu ve kararlı duruşunun müstesna bir örneği olarak görüyoruz. Yürekten kutluyor, en güçlü desteğimi paylaşıyorum" diye konuştu.

Temsilcimiz Beşiktaş’ın İsrail ekibi karşında 2-1 kazandığı maç sonunda da sanal medya hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu; "Küstahlığa en okkalı cevabı sahada veren Beşiktaş’ımızı yürekten kutluyorum. Haksızlık karşısında tek yürek olan, en asil değerlerin timsali güzide kulüplerimizi de gönülden tebrik ediyorum" dedi.