Kasapoğlu'ndan belediyelere çağrı: Engelli bireyler için elinizi taşın altına daha fazla koyun

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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de düzenlenen 'Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın açılışında sporcular, antrenörler ve ailelerle buluştu. Başta Türkiye olmak üzere 38 ülkeden 703 sporcu ve antrenörün katıldığı şampiyonanın açılışında konuşan Kasapoğlu, “Spor, spordan da öte çok özel bir güç. Sadece bir müsabaka değil. Sadece fiziksel bir aktivite değil. Çok özel, çok güçlü bir olgu. İçinde emek var, inanç var, alın teri var, mücadele var ve elbette birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Spor birleştiren bir güç" dedi. Sporcuların yanında antrenörlerin ve fedakar ailelerin bu buluşmanın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yarışacak her sporcumuzun arkasında uzun bir hazırlık, düzenli çalışma ve büyük bir emek var. Sporcularımızın bu emeğine karşılık bizim sorumluluğumuz da onların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak, önlerine çıkan güçlükleri, engelleri yok etmektir."

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'MECLİSTEKİ ARAŞTIRMALARDA SPORUN KATKISI ÖNE ÇIKIYOR'

Engelli bireylerin sorunlarının araştırılması amacıyla parlamentoda yürütülen çalışmalara değinen Kasapoğlu, bu kapsamda binlerce kişi, kurum ve kuruluşla detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmaların pek çok önemli sonuç ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, özellikle iki başlığın altını çizdi. Bunlardan birinin spor olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Sporun engelleri aşma noktasındaki gücü ve katkısı ortada. Bu noktada hakikaten hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Komisyonumuzun çalışmalarında dinlediğimiz ihtiyaçları, günlük hayatta karşılığı olan çözümlere dönüştürmeyi önemsiyoruz. Spora katılımı da bu anlayışla ele almalıyız. Bir çocuğun havuza ulaşabilmesi, uygun şartlarda eğitim alabilmesi ve bunu düzenli sürdürebilmesi için kurumlarımızın birlikte çalışması gerekiyor. Ailelerimiz bu süreci tek başlarına yürütmek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

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'İNANIYORUM Kİ LOS ANGELES’TA ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engelli bireylere yönelik önemli atılımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Kasapoğlu, bu çalışmaların paralimpik sporlardaki başarılara da yansıdığını belirtti. Kasapoğlu, “Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devrimler yaptık. Engelleri birlikte aştık. Çok büyük açılımlar gerçekleştirdik. İşte onun sonuçları en başta Tokyo Paralimpik Oyunları’nda, sonra Paris’te çok güçlü başarılarla kendini gösterdi ve inanıyorum ki Los Angeles’ta bunu zirveye taşıyacağız. Sporcularımızın uluslararası başarıları, sporla yeni tanışacak çocuklarımız için de cesaret kaynağı oluyor. Bu ilginin karşılığını verebilmeliyiz. Daha fazla çocuğumuzun yeteneğini keşfetmesine, daha fazla engelli bireyin günlük hayatında spora yer açmasına imkan sağlamalıyız" dedi.

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YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Komisyon çalışmalarında öne çıkan diğer başlığın yerel yönetimler olduğunu belirten Kasapoğlu, merkezi hükümetin gerçekleştirdiği atılımların yerelde daha güçlü çalışmalarla desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Araştırmaların, yerel yönetimlerin bu alanda daha çok çalışması, elini taşın altına daha fazla koyması ve daha büyük yatırımlar yapması gerektiğini gösterdiğini ifade eden Kasapoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını örnek göstererek, “Bir spor tesisinin kapısının açık olması kadar, her vatandaşımızın o kapıya ulaşabilmesi de önemlidir. Ulaşımından soyunma odasına, eğitim programından antrenör desteğine kadar hizmetin bütününü düşünmek zorundayız. Yerel yönetimler, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek bu alanlarda önemli çözümler üretebilir" açıklamasında bulundu.

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'KOCAELİ’Nİ BU NOKTADA ÖRNEK GÖSTERİYORUM'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi: “Ben bu noktada Kocaeli’de Büyükşehir Belediyemizin bu işin ilerisinde olduğunu gördüm. O yüzden Kocaeli’ni bu noktada örnek gösteriyorum ve değerli başkanımızı ve tüm ekibini gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu tarz iyi uygulamaların başka şehirlerimize de yayılmasını istiyoruz. Bir şehrimizde geliştirilen çözüm, başka bir yerde benzer güçlükleri yaşayan ailelerimizin hayatını kolaylaştırabilir. Önemli olan ilk kimin yaptığı değil, millete hizmette, güzelliklere ve koşulsuz desteğe kimin omuz verdiğidir. Bu yüzden kurumlarımız arasındaki iş birliğini ve tecrübe paylaşımını değerli buluyor ve destekliyoruz."

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Sporun birleştiren ruhuyla çalışmaların artırılarak ve güçlendirilerek sürdürülmesi temennisinde bulunan Kasapoğlu, “Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın tüm katılımcılar için keyifli olmasını temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.