Kasapoğlu’ndan ABD temasları

Ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ile de görüşmeler gerçekleştiren Dr. Kasapoğlu, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde küresel meselelerde belirleyici bir rol üstlendiğini ve Kongre tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Dr. Kasapoğlu Türkiye’ye dönüşünde temasları ile ilgili özetle şu açıklamalarda bulundu: “Özellikle Suriye’nin geleceği, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve her iki ülkenin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerinde durduk. Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi ve Filistin’de adil, kalıcı bir barışın sağlanması Türkiye için temel bir öncelik olmaya devam ediyor. Bu çerçevede ABD Başkanı Trump’ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanımızla ortaya koyduğu irade ve katkılar yeni bir dinamizm oluşturdu. Ayrıca Ukrayna’daki savaşın diplomatik yöntemlerle sona erdirilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak bu alanda ABD ile yürüttüğümüz ortak çabaları da gözden geçirdik.

SAVUNMA SANAYİ

Görüşmelerimizde savunma sanayisine yönelik mevcut yaptırımların kaldırılması konusunu da ele aldık ve Kongre üyelerinin bu konuda son derece yapıcı, çözüm odaklı bir tutum sergilediklerini açıkça gördük. Gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat üyeler, ülkemizin barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımına dair olumlu değerlendirmelerde bulundular. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdik.”

AK Parti Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 8-10 Aralık tarihleri ara[1]sında Washington’da düzenlenen NATO PA Transatlantik Forumu’na katıldı ve Temsilciler Meclisi ile Senato üyeleriyle görüştü.