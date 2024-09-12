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Kasapoğlu'ndan '12 Eylül' mesajı: Sadece bir hükümete değil, demokrasiye saldırı

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#12 Eylül#Mehmet Kasapoğlu#AK Parti
Kasapoğlundan 12 Eylül mesajı: Sadece bir hükümete değil, demokrasiye saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 12:23

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 12 Eylül darbesinin 44. yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Kasapoğlu, "Milletin iradesine vurulmuş bu darbe, sadece bir hükümete değil, demokrasinin kendisine karşı yapılmış büyük bir saldırıdır. Demokrasiye ve milli iradeye yapılan bu tür müdahaleler, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya çalışan karanlık güçlerin eseridir ve hiçbir zaman milletin geleceğine hizmet etmez." dedi.

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 AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül ülkemizin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Milletin iradesine vurulmuş bu darbe, sadece bir hükümete değil, demokrasinin kendisine karşı yapılmış büyük bir saldırıdır. Demokrasiye ve milli iradeye yapılan bu tür müdahaleler, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya çalışan karanlık güçlerin eseridir ve hiçbir zaman milletin geleceğine hizmet etmez."

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ MİLLETİN İRADESİNDE SAKLIDIR"

"12 Eylül darbesi, binlerce insanın hayatını karartmış, hak ve özgürlükleri gasp etmiş, demokratik değerleri ayaklar altına almıştır. Bugün, geçmişteki bu acı hatıralardan ders çıkararak, demokrasimize sahip çıkmak, milli iradenin üstünlüğünü savunmak her zamankinden daha önemli. AK Parti olarak, darbelerin her türlüsünü lanetliyor ve ülkemizi demokrasiden asla taviz vermeden ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Unutmayalım ki, Türkiye'nin gücü milletin iradesinde saklıdır. Darbelerden ders çıkararak, birlik ve beraberlik içinde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. 12 Eylül’ü unutmadık, unutturmayacağız!"

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#12 Eylül#Mehmet Kasapoğlu#AK Parti

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