Kasapoğlu’ndan ‘12 Eylül’ mesajı

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Kasapoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

12 Eylül 1980, ülkemizin demokrasi yolculuğunda karanlık bir dönemecin, millet iradesinin askıya alındığı acı bir devrenin başlangıcıdır. Bu buhranlı dönem önce demokrasimizi ve siyaset kurumunu çepeçevre kuşatarak soluksuz bırakmış, ardından temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla, işkenceler, ağır mağduriyetler ve idamlarla milletimizin sinesinde kapanmaz yaralar açmıştır. Siyasi tarihimizin en karanlık perdelerinden biri olan 12 Eylül Askeri Darbesi beraberinde getirdiği büyük acılarla toplumsal hafızamızda travmatik etkiler bırakmıştır. Milletin pak iradesine sekte vurmayı amaçlayan kötü bir alışkanlık olarak sonraki yıllara da sirayet etme eğilimi gösteren çirkin ve menfur bir referans noktası olmuştur. Aradan geçen yıllar, bize açıkça göstermiştir ki darbeler; ülkemizin sorunlarını çözmek bir yana, demokrasiyi zayıflatmış, toplumsal barışı örselemiş ve Türkiye’nin gelişmesinin önüne yeni engeller koymuştur. Ülkemize ve milletimizin her ferdine büyük bedeller ödetmiş, geride elim hatıralar ve kapanmaz yaralar bırakmıştır

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Şüphe yok ki; demokrasimizi hedef alan her darbe girişimi, ülkemizin geleceğinden çalan ve mağduru gelecek nesiller olan çok büyük bir kötülüktür! Bugün bize düşen; geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkararak demokrasimizi daha güçlü bir zemine taşımak, milletin iradesini ve emanetini birlik ve beraberliğimizle tahkim etmektir. Ve darbelerin kötü mirasını söküp atmak, ülkemizin geleceğini bu kötülüğün tortularından arındırmaktır.

Darbelerin demokrasi takvimimizdeki bir yaprağı daha kötü mirasıyla mühürlememesi adına mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu vesileyle 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden, özgürlüğünden mahrum bırakılan, işkence ve haksızlıklara maruz kalan tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum.”