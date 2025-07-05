Kasapoğlu, yangın bölgesi Ödemiş'te incelemelerde bulundu

Haberin Devamı

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu İzmir’de yangınlardan en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Ödemiş'i ziyaret etti. Kasapoğlu’na ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş, Bayraklı ve Konak İlçe Başkanları Murat Öncel, Tarkan Düzman ve Sait Baştaş eşlik etti.

Haberin Devamı

Yangında hayatını kaybeden İbrahim Erkan’ın cenaze törenine katılan ve ardından Üzümlü Mahallesi’ne geçerek son durum hakkında bilgi alan Kasapoğlu; ‘Öncelikle yangında yitirdiğimiz merhum İbrahim amcamıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve hemşehrilerimize baş sağlığı temenni ediyorum. Ayrıca bu büyük mücadeleye destek olmak için Konya’dan gelerek şehadete yürüyen orman teşkilatımızın kıymetli personeli İbrahim Demir’e de gani gani rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin’ ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu konuşmasında; ‘Evet canımız acıyor.. Bir yandan yangınlarla amansız bir mücadele sürerken bir taraftan da bu zor günde omuz omuza durabilmek, yaraları sarabilmek gerekiyor. Yangınların sayısı, çeşitliliği ve mücadeleyi çok daha zorlaştıran sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar, bizi bu afetle karşı karşıya bıraktı. Kurumlarımızın güç birliğiyle günlerdir büyük bir mücadele veriliyor. Sahanın koşullarını bilmeden, hangi yangın söndürme araçlarının hangi koşullarda faaliyet gösterebileceği konusunda bilgiye sahip olmadan, teknik araç ve ekipman envanterine hâkim olunmadan yapılan olumsuz yorumların en çok da yeşil vatanın kahramanlarına haksızlık olduğunu ifade etmek istiyorum.’ dedi.