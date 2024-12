Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin yüzyılı olarak hep birlik inşa edeceğiz

Haberin Devamı

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kula İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’ne katılmak için geldiği baba ocağı Manisa’nın Kula ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Nejat Gülmez, protokol üyeleri ve partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Mehter takımı ve atlarla ilçe otogarında karşılanan Kasapoğlu, beraberindeki kalabalıkla birlikte esnaf ziyareti yaptı. İlçe semt pazarında da hemşehrileri ile bir araya gelen Kasapoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenleri de kırmayan Kasapoğlu, beraberindeki heyetle birlikte 8. Olağan İlçe Kongresi’nin düzenlendiği Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’ne geçti. Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Manisa Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven yaptı. Açılış konuşmasında kongreye katılanlara teşekkür eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Kula’ya kazandırdığı eserlerle Kulalıların gururu haline gelen Kasapoğlu’na Kula’ya sağladığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı da birer konuşma yaparak katılımcılara hitap etti.

Kongrede konuşan Milletvekili Kasapoğlu, tüm engellere rağmen 85 milyonun teminatı olarak ülkenin dört bir yanına dev eserler kazandırdıklarını söyledi. Kasapoğlu, "Tüm engellere rağmen sağlıktan eğitime, eğitimden altyapıya, spora, gençliğe ve sanayiye kadar Türkiye’nin nereden geldiğini birlikte yaşadık. 2002 öncesi vesayetin, karanlığın ve bu anlamda umutsuzluğun hakim olduğu günleri unutmadık. Menderes’i unuttuk mu, unutmadık. Özal’ı unuttuk mu, unutmadık. Erbakan’ı unuttuk mu, unutmadık. İşte bu mantıkla, bu ruhla birer birer bu engelleri bu aziz milletin desteğiyle aştık. Partimizi kapatmaya çalıştılar, milletimizin sayesinde kapatamadılar. 17-25 Aralık sürecinde kumpaslarla bizi engellemeye çalıştılar, engelleyemediler. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi ile canımıza, varlığımıza kastettiler, milletimizin desteğiyle milletimizin sayesinde başaramadılar. Bundan sonra da hiç teşebbüs etmesinler, asla başaramayacaklar, asla. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla kardeşliğin teminatı biziz. 85 milyonun Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşliğin teminatı yine biziz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 85 milyon insanımızın teminatı biziz. İnşallah, Türkiye Yüzyılı’nı kardeşliğin yüzyılı olarak hep birlik inşa edeceğiz” dedi.

Kadrolar değişse de milletle olan bağlarının değişmeyeceğini ifade eden Kasapoğlu, “Bizde kadrolar değişse de kardeşlik ruhu değişmez. Kadrolar değişse de millete olan bağımız değişmez. Kadrolar değişse de hizmet sevdamız değişmez. Bizde kırgınlık, kızgınlık ve ayrışma olmaz. Bizde kucaklaşma olur. Her bir kongre bir kardeşlik sembolü. Birlik ve beraberlik sembolü, kenetlenme sembolüdür. İnşallah Kula’mızda da kenetlenerek daha gür, daha bir, daha beraber olarak kongremizi gerçekleştireceğiz. Rabbim hayırlı eylesin” diye konuştu.





“BİZİM MİLLETLE ARAMIZA KİMSE GİREMEZ”

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçları işaret ederek milletin kararına saygı duyduklarını belirten Kasapoğlu, “Kula’mızın her bir noktasında aşkımızın izi var. Bazen söz, bazen eser. İşte eser, iste söz, işe gönül bağı. Bunları hep birlikte gerçekleştirdik. Her bir eseri, her bir hizmeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hep birlikte gerçekleştirdik. O yüzden millet bizi her zaman teveccühü ile iktidara getirdi. Hiçbir zaman milletimize tepeden bakmadık. Hiçbir zaman milletimizi akil görenlerden olmadık. Hiçbir zaman milletimizin iradesinde saygısızlık yapanlardan olmadık. İşte 31 Mart’ta Kula’mızda da bir yerel seçim gerçekleşti. Milletimizin tercihi farklı yönde oldu. Ne dedik, milletimizin kararı başımızın tacıdır dedik. O yüzden bizim milletle aramıza kimse giremez. Bizim milletle gönül bağımızı kimse bozamaz. Ve inşallah 31 Mart sürecinden sonra yeni bir tazelenmeyle, yeni bir başlangıçla bu gönül hareketini, 85 milyonla olan gönül bağımızı daha güçlü hale hep birlikte getireceğiz. Bu davanın bir neferini dahi kaybetmeye, ayrı görmeye gönlümüz asla razı gelmez. O yüzden daha bütünleşeceğiz, hep safları birleştirip hem halkayı birlikte genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ’NİN 23 YILLIK SÜRECİNDE DESTANLAR VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin 23 yıllık süreçte ülkenin dört bir yanında yaptığı hizmetleri ve eserleri vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:



“Dünyanın halini görüyorsunuz. Bir yanda kuzeyi görüyorsunuz, diğer yandan güneyimize bakın. Hakikaten her yer bir ateş alanı. Bu süreçte hakikaten Cumhurbaşkanımız’ın özgün ve geniş vizyonuyla, güçlü liderliğiyle tüm dünyayı dize getiren bir Türkiye var artık. Eski Türkiye, düğmesini ilikleyen bir Türkiye değil, Kararı, asaleti, saygınlığı tüm dünyada güçlü bir şekilde var olan bir Türkiye var artık. İşte o yüzden böyle bir ateş çemberinin içinde daha güçlü durabilen, ülkesini ve milletini daha müreffeh bir şekilde taşıma yolunda hayallerinden vazgeçmeyip, hayallerini birer birer gerçekleştiren bir Türkiye var. 23 yıllık sürecin neticesinde hem hayallerini gerçekleştiren, hem de yeni hayallere yelken açan bir Türkiye var. O yüzden biz umudun adresiyiz, biz icraatın adresiyiz, biz hep birlikte geleceğin adresiyiz. Bizim lisanımızda umutsuzluk. Bizim lisanımızda asla ümitsizliğe kapılmak yok. Bizim lisanımızda güçlü şekilde diklenmeden dik durmak var. Umut var, heyecan var ve yeni bir heyecanla yola revan olmak var. Ne diyor bizim Yunus; ‘Biz sevdik aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın.’ Elbette 23 yıllık süreçte bir destan var. Hizmetin, eserin destanı var. Birlikteliğin, kardeşliğin destanı var. İnşallah yeni süreçte yeni destanları da hep birlikte yazmaya davam edeceğiz. Bizi bugüne kadar ayıramadılar. Türkiye’de ne tür oyunların sergilendiği hem geçmişte, hem yakın geçmişte hepimiz gördük. Türk-Kürt kavgasını çıkarmaya çalıştılar, başaramadılar. Alevi-Sünni ayrılığını çıkardılar, başaramadılar. Sağcı-solcu dediler, başaramadılar. Geldiğimiz noktada bunlar sonra onlar da bu tezgahları kuracak enerji kalmadı. İşte bu enerjiyi bu millet bitirdi. Bu millet, onlar için bir karamsarlık oldu. Çünkü milletin desteğiyle her bir oyun, her bir kurgu engellendi. O yüzden biz sırtımızı milletimize verdik. Biliyoruz ki ardımızda dağ gibi güçlü, yürekli sevgisi geniş Türk milleti, önümüzde dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bizi kimse durduramaz, bizi kimse yıldıramaz.”

“CUMHURİYETİMİZİ DAHA AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAK, BİZLERİN GÖREVİDİR”



Kongrelerin demokrasinin temel taşı olduğuna vurgu yapan ve parti içerisindeki tazelenmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Hem partimiz için, hem Türkiye’miz için hem de teşkilatlarımız için yeni heyecanlardır kongreler. O yüzden ben bu birlik ve beraberlik tablosunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her zamankinden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve Kula’nın tüm evlatlarının bu anlamda farkında olduğunu biliyorum. Çünkü Kula bugüne kadar hep doğrunun yanında oldu. Hep hakkın ve adaletin yanında oldu. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte hep birlikte muhasebemizi yapacağız. Nerede hatamız var, nerede eksiğimiz var nerede fazlamız var bunlara bakacağız. Hiçbir zaman yanlışımızı eksiğimizi görmezden gelenlerden olmadık. Gereken değişimi bugüne kadar yaptık. AK Parti dinamizmin sembolü. O yüzden AK Parti değişim sembolüdür. O yüzden AK Parti vesayetin karşısındaki en büyük güç, en aktif, en dinamik en demokratik unsur. Biz demokrasinin de teminatıyız. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Daha sık, daha bütüncül anlayışla, kucaklayarak, asla ayrı görmeden, asla ayırt etmeden, asla hakir görmeden birlikte 85 milyon olarak daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım attık. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşımak, bizlerin görevidir. Cumhuriyet, bizlerin, gençlerimizin omuzlarında yükselecek ve inanıyoruz ki Türkiye’nin daha büyük hedeflerini yine bu millet gerçekleştirecek. Daha yapacak çok işimiz var. Daha gerçekleştirecek çok projemiz var. Kuracak hayallerimiz var, umutlarımız var. Bu yol aynı zamanda umudun yolu. Bu yol, daha aydınlık yarınların yolu. Biz o yüzden bu yoldan dönmedik, bu yoldan dönmeyeceğiz, bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz kutlu olsun, menzilimiz mübarek olsun. İnandığın yolda yürü” ifadelerini kullandı.

Kongre vesilesi ile baba ocağı Kula’da hemşehrileri ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:



“Bugün bu güzel buluşma, bu anlamlı birliktelik vesilesi ile bir kez daha burada bulunan tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Kongremizin, yönetimimizin, hem Kula’mız için, hem ak davamız için hem de Türkiye’miz için hayırlar getirmesini diliyorum. Ben inanıyorum ki, yarınlarımız bugünlerimizden daha aydınlık, kardeşliğimiz bugünkünden daha güçlü ve yolumuz bundan daha açık olacak ve birlikte muzaffer olacağız, birlikte daha müreffeh bir Türkiye’yi, daha aydınlık yarınları daha adaletli bir dünyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa edeceğiz.”

AK Parti Kula İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, çevre il ve ilçelerden parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı