Kasapoğlu: Terörsüz Türkiye çatışma yerine üretimin, kalkınmanın daha güçlü olma çabasıdır

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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Dersi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi Açılışına katıldı. Kasapoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kazım Erten, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mustafa Balcı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve öğretim görevlileri eşlik etti. Öğrencilere açılış dersini yapan Kasapoğlu, Aliağa’daki Demir Çelik fabrikasında yaşanan kazada hayatını kaybeden işçilere başsağlığı dileyerek başladı. Açılış dersinde, teknolojinin sadece kişilere destek olan yardımcı bir araç olmadığını belirten Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Teknoloji artık düşünme biçimimizi etkiliyor. İnsanlarla iletişimimizi, kurduğumuz bağı, kültürümüzü ve yaşam tarzımızı çok köklü etkiliyor. İleriki yıllarda belki bazı mesleklerin ne olacağı noktasında belirsizlikler söz konusu. Ancak bunların yanında çok güçlü bir hakikat var. Asıl olan bir mesleği yalın bir şekilde ezberlemek değil. Asıl olan öğrenmeyi, ilmi bir ömür devam ettirmektir. Bu gerçeklik, biliyorum ve inanıyorum ki hiçbir zaman değişmeyecektir" dedi.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇATIŞMA YERİNE ÜRETİMİN, KALKINMANIN DAHA GÜÇLÜ OLMA ÇABASIDIR’

Artık yapay zeka çağında olunduğunu belirten Kasapoğlu, "Yapay zeka bizim rakibimiz, tehdit değil, ancak yapay zekayı bizlerin yönetip, çalışma arkadaşı olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yapay zeka çağında asıl rekabet kimin daha güçlü, daha derin veriye sahip olduğu değil. Asıl rekabet bir yanda bilimi, teknolojiyi, tüm imkanları en zengin şekilde kullanırken diğer yanda insan kalıp, aklı selimi ortaya koymak. Bunu korumak. Türkiye olarak çok tarihi bir eşikten geçiyoruz. Bir tarafta bölgemizin adeta dört bir yanındaki ateş çemberi. Uluslararası sistemin kriz çözme yeteneğini kaybettiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde asıl olan birliğimizdir, beraberliğimizdir ve iç cephemizin sağlamlığıdır. Son aylarda devlet aklıyla millet vicdanının buluştuğu bir çalışma var. Türkiye'nin enerjisini, kaynaklarını, yarınlarını hedef alan terör karanlığını tarihe gömme çabası var. Bu vizyon, hamle Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılının en önemli hamlesidir. Terörsüz Türkiye, Bu topraklarda çatışmaların yerine bilimin, üretimin, kalkınmanın, kardeşliğinin daha güçlü olma çabasıdır" diye konuştu.

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‘GENÇLERİMİZİN SİYASETLE KURDUĞU BAĞI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM’

Demokratik olgunluğu en güçlü şekilde besleyecek ve destekleyecek olan kurumun üniversite ve kampüsler olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu kampüsteki birlik ve demokrasi ruhunu demokratik olgunluğu beslemektedir. Demokrasi insanın birbirine saygı duyması, hürmet göstermesi, farklılıkları zenginlik olarak algılaması ve ortak akılla geleceği inşa etme imkanıdır. Her şeyden önce kullandığımız dil, birleştirici olmalı. Yapıcı, dostça, kardeşçe kutuplaşma tuzaklarını yerle bir eden bir dille, ülke ve dünya meselelerine birlikte kafa yormamız gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin siyasette kurduğu bağı çok kıymetli buluyorum. Siyaset dar kalıpların, günlük polemiklerin içine sıkışıp kalmayacak kadar çok kıymetli bir konu. O yüzden gençlerin siyasetle iç içe olması, siyasete ilgi duyması katkı vermesi, en başından beri Cumhurbaşkanımız liderliğinde, genç odaklı siyaset anlayışımızın en temel sütunlarından biridir" dedi.

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‘HUKUK GÜCÜNÜN YANINDAKİ EN BÜYÜK DAYANAĞIMIZ GENÇLERDİR’

"Geçtiğimiz aylarda New York'ta Birleşmiş Milletler toplantılarına katıldık" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Adeta iflas etmiş bir küresel sistem, kurumlar, kuruluşlar var. Vicdan tutulması hepimizin malumu. Gazze'de yıllarca süren insanlık dramı ve bu dram karşısında uluslararası kurumların, kuruluşların adeta sağır dilsizi oynaması söz konusu. Bu noktada Türkiye'nin güçlünün hukukunu değil hukukun gücünü, cumhurbaşkanımızın güçlü duruşuyla ortaya koymasını görüyoruz. İşte hukukun gücünün yanındaki en büyük dayanağımız gençlerdir."

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'İYİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATI SUNMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mustafa Balcı, "Katip Çelebi Üniversitesi’nde 16 yıldır mezun vermiş veya üniversitemizi kazanmış öğrencilerimiz var. Üniversitede şu an 20 bin 324 öğrenci kayıtlı. Ancak bu rakam fiili olarak 18 binde. Üniversitemiz 14 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokul olarak 109 bölüm, 20 eğitim birimi ve 29 uygulama araştırma merkeziyle hizmet veriyor. Yeşil kampüs konusunda ısrarımız ve kararlılığımızla devam ediyoruz. Üniversitemizi hem ağaçlandırma hem yeşillendirme anlamında daha iyi bir, eğitim öğretim hayatı sunmak için gayret ediyoruz" dedi.