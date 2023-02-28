Kasapoğlu: Sporun birleştirici gücüne daha fazla ihtiyaç var

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklamasında “Spor, bu zorlu süreçte birleştiren bir köprü olma misyonunu en güçlü şekilde yerine getirmiştir. Spor camiası topyekün iyilik yarışının içinde yer almıştır” diyerek şöyle devam etti: “Bu örnek duruş, sporun bir tarafıyla rekabet olduğunu ama temelinde dostluk ve kardeşlik barındırdığını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin bu birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğimiz süreçte çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Provokasyonlara da izin vermeyeceğiz.”

Haberin Devamı

SOYLU: SİYASETİ SEÇİMDE YAPSINLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şunları söyledi: “Önceliğimiz deprem yaralarını sarmak. Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var. Herkes meydana çıksın siyasetini yapsın. Bir karmaşa çıkarmaya çalışanlar olabilir. Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Mesaimizi bölmek isterlerse böleriz, hodri meydan.”