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Kasapoğlu: Şırnak’ta raket sesi var

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Spor Turizmi#Şırnak
Kasapoğlu: Şırnak’ta raket sesi var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki spor turizmi çalışmalarını anlatırken “Şimdi o dağlarda raket sesleri yankılanıyor” dedi.

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Kasapoğlu, dün Bakanlığının bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Dünyanın en geniş kapsamlı yurt hizmetini gençlerimize sağlıyoruz. Bizim sadece kamu yurdu kapasitemiz 742 bin 780. Özel ve üniversite yurtlarını da eklediğimizde sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor.

ÇITAMIZI YÜKSELTİYORUZ

Kredi ve burslarla ilgili olarak, 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, ödeme tutarında14 kat artış sağladık.

Her geçen yıl spor turizmindeki çıtamızı yükseltiyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin çok ciddi potansiyelleri var. Bir zamanlar terörün istikrarsızlaştırdığı vilayetlerimiz şimdi adeta ışık saçıyor. Cudi’de, Gabar’da, Kato’da, Ağrı’da, örgütün yuvası olmuş dağlarımızın, ovalarımızın tamamında, gerçek anlamda çiçekler açıyor. Şimdi o dağlarda raket sesleri, top sesleri, sporcuların ve taraftarların sevinci, heyecanı yankılanıyor.”

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Spor Turizmi#Şırnak

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