Kasapoğlu: NATO yeni sözler söylemeli

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Kasapoğlu, NATO’nun misyonunun tüm dünyada istikrarı ve barışı korumak olduğunu belirterek her iki zirvenin de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olmasının hem dünya için bir mesaj hem insanlık için bir umut hem de bundan sonra oluşacak yol haritası için önemli bir viraj olduğunun altını çizdi:

“Olaylara yalnızca güvenlik odaklı yaklaşım yeterli değil. Müzakerenin ve diplomasinin güçlendirilerek yeni söylemlerle yola devam etmenin daha büyük bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunun altını çizmek isterim. NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım. Çünkü gelinen noktada mevcut yaklaşımlarla sorunların tam manasıyla çözülemediğini görüyoruz. Stratejileri tekrar masaya yatırarak, barış ve adalet temelli sistemi ortaya çıkartmamız lazım. Hem Parlamenterler Zirvesi hem de Liderler Zirvesi ile NATO’nun bu yeni söylem ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.”

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TÜRKİYE SIRADAN BİR ÜYE DEĞİL

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Türkiye’nin sıradan bir NATO üyesi olmadığının altını çizen Dr. Kasapoğlu, “Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya diplomasisinde attığı adımlar, Rusya -Ukrayna sorunundaki liderliği ve savunma sanayisindeki atılımlarının dünyanın gıptayla baktığı adımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin özellikle savunma sanayisindeki kazanımları aynı zamanda NATO için de büyük kazanımlar. NATO Genel Sekreterinin de bu çerçevedeki ifadeleri bu düşüncelerimizi teyit ediyor” dedi.