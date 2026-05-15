×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kasapoğlu NATO PA’ya katıldı

Güncelleme Tarihi:

#NATO PA#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#NATO
Kasapoğlu NATO PA’ya katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 07:00

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Siyasi Komisyon Ortak Toplantısı’na katıldı.

Haberin Devamı

Avrupa-Atlantik güvenliği, Körfez bölgesinin istikrarı ve gelecekteki refah arasındaki stratejik bağlantıların değerlendirildiği toplantıda, NATO’nun Güney Komşuluk Bölgesi’ndeki olası ortaklık imkânları ayrıntılı biçimde ele alındı ve enerji güvenliği, deniz yollarının korunması, göç rotaları, dezenformasyon faaliyetleri ile siber tehditler gibi başlıkların günümüzün çok boyutlu stratejik rekabet ortamının temel unsurları haline geldiği vurgulandı. NATO’nun güney kanadında işbirliği, dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin ön plana çıktığı görüşmelerde Dr. Kasapoğlu, değişen güvenlik ortamına karşı “360 derece güvenlik yaklaşımının” önemini vurgulayarak; terörizm, düzensiz göç, enerji arz güvenliği, hibrit tehditler ve bölgesel krizlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO PA#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#NATO

BAKMADAN GEÇME!