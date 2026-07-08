Kasapoğlu: NATO kendini güncellemeli

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Kasapoğlu, NATO’nun kendini modern konjonktüre göre modifiye etmesi, güncellemesi ve paradigmalarını yenilemesinin şart olduğunu belirterek, “NATO’nun artık dünyaya dair yepyeni ve cesur sözler söylemesi gerekiyor. Bugünün çok boyutlu ihtiyaçlarına somut çözümler üretmeli. Zira NATO 3.0 vizyonu dediğimiz yeni dönemin ruhu da tam olarak bu olmalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Avrupa güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini aktaran Kasapoğlu, “Ankara Zirvesi sadece liderlerin bir araya gelip aile fotoğrafı çektirdiği bir diplomatik buluşma değildir. Bu zirve, küresel krizlerin göbeğinde, Türkiye’nin askeri gücü, savunma sanayisi, diplomatik esnekliği ve adaleti merkeze alan dış politikasıyla yeni dünya nizamının ve NATO 3.0 vizyonunun kurucu unsurlarından biri olduğunu tescilleyecek tarihi bir milattır. Türkiye, dünün köklü tecrübesi ve bugünün sarsılmaz iradesiyle dünya barışının en güçlü köprüsü olmaya devam edecek” dedi.