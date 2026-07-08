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Kasapoğlu: NATO kendini güncellemeli

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#Nato Zirvesi#Güvenlik Politikaları#Muharrem Kasapoğlu
Kasapoğlu: NATO kendini güncellemeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

AK Parti İzmir Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türkiye Delegasyonu Üyesi Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kaleme aldığı ‘Bir Zirveden Daha Fazlası: NATO 3.0 ve Türkiye’nin Küresel Barış Vizyonu’ başlıklı makalesinde, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ve NATO’nun gelecek vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Kasapoğlu, NATO’nun kendini modern konjonktüre göre modifiye etmesi, güncellemesi ve paradigmalarını yenilemesinin şart olduğunu belirterek, “NATO’nun artık dünyaya dair yepyeni ve cesur sözler söylemesi gerekiyor. Bugünün çok boyutlu ihtiyaçlarına somut çözümler üretmeli. Zira NATO 3.0 vizyonu dediğimiz yeni dönemin ruhu da tam olarak bu olmalıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Avrupa güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini aktaran Kasapoğlu, “Ankara Zirvesi sadece liderlerin bir araya gelip aile fotoğrafı çektirdiği bir diplomatik buluşma değildir. Bu zirve, küresel krizlerin göbeğinde, Türkiye’nin askeri gücü, savunma sanayisi, diplomatik esnekliği ve adaleti merkeze alan dış politikasıyla yeni dünya nizamının ve NATO 3.0 vizyonunun kurucu unsurlarından biri olduğunu tescilleyecek tarihi bir milattır. Türkiye, dünün köklü tecrübesi ve bugünün sarsılmaz iradesiyle dünya barışının en güçlü köprüsü olmaya devam edecek” dedi.

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#Nato Zirvesi#Güvenlik Politikaları#Muharrem Kasapoğlu

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