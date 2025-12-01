Kasapoğlu: Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon konusu değil

Haberin Devamı

Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan engelli bireylerin karşılaştığı sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin kalıcı ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'nda kurulan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, istişare toplantısı ve çalışma ziyareti programı kapsamında İzmir'e geldi. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri ilk ziyaretlerini Ege Üniversitesi (EÜ) Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne yaptı. Merkezde düzenlenen toplantıya Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt, öğretim üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Komisyon, toplantıda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

Haberin Devamı

'ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI SADECE KOMİSYON DEĞİL, ÜLKENİN KONUSU'

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu buradaki konuşmasında, "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak sahada bizzat tüm taraftarlar konuşan, dertleşen hem sorunların tespiti noktasında hem güzel uygulamaların bilinmesi, tanıtılması noktasında faaliyetler gösteriyoruz. Üniversite, akademi bizim için çok önemli bir paydaş. Burada da güzel çalışmalar olduğunu haber aldık. O yüzden bu özel çalışmalarda gayreti olan tüm akademisyenlerimizi ve öğrenci arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon konusu değil. Sadece bir bakanlık, kurumların, STK'ların konusu değil, topyekün ülke konusu. Tüm toplumu, 86 milyonu ilgilendiren bir konu. O yüzden akademisiyle, özel sektörüyle, kamusuyla, sivil toplumuyla bu konu hepimizin duyarlılığı ve bilinci noktasında daha güçlü olmamız gereken bir konu. O nedenle iş birliklerimiz devam edecek. Bir yanda gördüğümüz aksaklıkları çözümü noktasında çalışmaya devam ederken, diğer yandan da özellikle çok özel, güzel işleyen uygulama örnekleri var. Bir tanesini dün Manisa'da tespit ettik. Organize sanayi bünyesinde kurulan ZEKİ Yaşam Merkezi bunlardan biri. Bu konu sanayisiyle, akademisiyle, eğitim camiasıyla, sağlığıyla herkes için bir ödev, sorumluluk. Ege Üniversitesi ülkemizin çok özgün, başarılı eğitim kurumlarından bir tanesi. Bu çalışmaların hem üniversitemizde ve İzmir'de artarak, güçlenerek devam etmesini diliyorum" dedi.





Haberin Devamı

'MASADA DEĞİL SAHADAYIZ'

Ardından komisyon Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, “Masada değil, sahadayız. 81 ildeki konuların, sorunların, güzel uygulamaların tespiti, her alanda fotoğrafın tümüne yönelik çalışıyoruz. Amacımız bireylerin eğitimiyle, sağlığıyla, sporuyla, istihdamıyla her alanda var olması, erişilebilirliğin sağlanması. O nedenle tüm alanlardaki bu iş birliğini daha yukarılara taşımak temel gayretimiz. Bu gayret çerçevesinde de herkesi dinlemek, ortak aklı güçlendirmek için bugün Ege'de 8 ili İzmir'de bir araya getiriyoruz. Yerel yönetim, sivil toplum, kamu kurumları herkes bir arada bu konuda yaşananların sorunlarıyla iyi uygulamalarıyla ortaya koyuyor. Bu çerçevede de komisyon olarak sorunlara yönelik çözüm öneriyoruz. Bu süreçlerin yaşayanları olarak bireyleri, aileleriyle, paydaşlarıyla konuyu tüm yönleriyle değerlendirmek hem de çözüm önerilerini getirmek bu süreçlerin önemli bir aşaması. Bu çerçevede komisyon olarak iş birliklerinin geliştirilmesi, bilincin ve duyarlılığın artırılması noktasında hem diyaloglarımızı güçlendiriyoruz hem de bunları komisyon raporumuzda çalışmaların sonunda en güçlü şekilde ifade edeceğiz. Asıl olan bilincin, duyarlılığın geliştirilmesi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu okulda öğrencilerimizin bir aktör olarak hayata katılımını hem de ortaya konulan bir rehabilitasyon gayretini görüyoruz. Öğrencilerimizin metal çalışmalarından, seramik üretimine, peyzaja, bitkiye, tarım üretimine, gastronomiye, müziğe her alanda gayreti var. Amacımız bu gayretleri çoğaltmak. Bu bilinçle, duyarlılıkla inanıyorum ki bu gayretler çoğalacak. Özellikle İzmir'de eksikliğini gördüğümüz bir konu, dün Manisa Organize Sanayi'nin başlatmış olduğu ZEKİ Yaşam Merkezi projesi. Eğitim süreci sonrası istihdamı ve bununla birlikte hayatın tüm yönlerinde var olan engelli bireyleri ortaya koyması açısından çok önemli bir proje. Bu projenin de İzmir'de var olması yönünde İzmir'deki ticaret odasıyla hem diğer ekonomi noktasında aktör olan sivil toplum örgütleriyle paydaşlara da bu konuyu masaya yatıracağız. Yerel yönetimiyle, sivil toplumuyla, kamusuyla, özel sektörüyle inanıyorum ki İzmir'deki bu çıtayı da birlikte yükselteceğiz."

Haberin Devamı

'BÖLGE İŞTİŞARE TOPLANTILARI ÇALIŞMALARIMIZIN OMURGASINI OLUŞTURUYOR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İzmir programı kapsamında Kemeraltı'nda engelli esnafları ziyaret etti. Ardından birincisi Trabzon'da, ikincisi Kahramanmaraş'ta yapılan istişare toplantılarının üçüncüsü olan Ege Bölge İstişare Toplantısı İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, oda ve STK temsilcileri, kent protokolü, engelleri bireyler ve aileleri katıldı.





Haberin Devamı

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, programa Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 8 ilden katılım gerçekleştirildiğini söyledi. İstişare toplantılarının komisyon için son derece kıymetli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bölge istişare toplantılarını, komisyon çalışmalarımızın omurgasını oluşturan yerinden dinleme mekanizmasının en önemli aşamalarından biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki engelli bireylerimizin hayatını etkileyen isabetli kararlar sadece toplantı masalarında değil; sokakta, okulda, çarşıda, iş yerinde, evde karşılığı olan tecrübelerden doğar. Bu anlayışla komisyon olarak bugüne kadar 200'e yakın sivil toplum kuruluşu ile doğrudan temas kurduk. Raporlar topladık. Düşünce ve öneriler aldık. Gayri resmi ve resmi buluşmalar düzenledik. Aileleri, akademiyi, kamu kurumlarını, öğretmenleri, uzmanları dinledik" dedi. Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege Bölgesi bize ayrı bir fotoğraf sunuyor. Şehirlerin sosyoekonomik yapısı birbirine benziyor gibi görünse de engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar il bazında farklılık arz edebiliyor. Bölge toplantılarımızın temel amacı, geniş çerçeveden bakarak yerelin ayrıntısını tespit etmek. Bir ilde çok iyi işleyen bir uygulamanın, başka bir ilde hiç karşılanamamış bir ihtiyaç olduğunu gözlemleyebiliyoruz."

'BİREYİN HAYATININ ÖZNESİ OLABİLMESİ ENGELLİLİK POLİTİKALARIMIZIN TEMEL AMACI'

Toplantıda 4 ana başlık üzerinde duracaklarını belirten Kasapoğlu, “İlk başlığımız, erişilebilirlik. Ege Bölgesi, şehir merkezleriyle ilçeler arasında büyük mesafeler var. Kaldırımların niteliği, toplu taşıma, kamu binaları, sosyal yaşam alanları, belediye hizmetlerine erişim. Bunların her biri bir engelli birey için var olabilmek ile dışarıda kalmak arasındaki çizgiyi ifade ediyor. Biz o çizginin ortadan kalkması için sizlerle bir aradayız. Çünkü erişilebilirlik bir hak meselesi. İkinci başlığımız eğitim. Özel eğitimden kaynaştırma süreçlerine, RAM'ların kapasitesinden öğretmen eğitimlerine kadar geniş bir alanda sahadan gelen verileri değerlendirmek istiyoruz. Üçüncü başlığımız istihdam. Komisyonun kurulduğu günden bu yana en fazla veri aldığımız alanlardan biri. Doğru yerleştirme, makul düzenlemeler, kota uygulamalarının sahadaki karşılığı, geçiş süreçleri gibi konular çalışma alanımız içerisinde. Ege bölgesi, tarım, sanayi, turizm ve hizmet sektöründe yoğun bir istihdam barındırıyor. Bu sektörlerde engelli istihdamını konuşacağız. Ayrıca evden çalışma, dijital iş modelleri gibi yeni imkanların bölgeye nasıl uyarlanabileceğini de değerlendireceğiz. Dördüncü başlığımız sosyal destek ve bağımsız yaşam. Temel amacımız bağımsız yaşamı en güçlü şekilde var etmek. Bireylerimizin her türlü imkana bağımsız şekilde erişimini mümkün kılmak. Yaşam, pek çok parametreyi içinde barındıran, bütünleşik bir alan. Engelli bireyler için de bunun böyle olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız. Ulaşım, barınma, sosyal hayat, psikososyal destek, sağlık bütün bu alanlar birbirine bağlıdır. Bu toplantıda özellikle bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesine yönelik önerilerinizi dinlemek istiyoruz. Çünkü bir bireyin kendi hayatının öznesi olabilmesi, bizim engellilik politikalarının en temel amacıdır" ifadelerinde bulundu.





'HEDEFİMİZ HER VATANDAŞIN FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİNDE YAŞAMINA DEVAM ETMESİ'

"Komisyon raporumuzun sadece bir dosya olmasına ve arşivde tozlanmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu rapor, sahadan doğacak. Odak grup görüşmelerinden, bölge istişare toplantılarından, STK'lardan, ailelerden ve uzmanlardan gelen tüm öneriler raporda bir araya getirilecek. Yöntemimiz net; dinlemek, konuşmak, anlamak, sınıflandırmak ve hep birlikte çözüme odaklanmak. Bölgesel toplantıların bize kazandırdığı en önemli şey, çeşitliliktir. Karadeniz'de coğrafi koşullar kaynaklı bir sorun ağı vardı. Kahramanmaraş'ta deprem sonrası engellilik ağırlıklıydı. Ege'de ise özellikle erişilebilirlik, istihdam ve eğitim süreçlerinin detaylarını görmeye çalışacağız. Bu çeşitlilik raporumuzu güçlendirecek. Çünkü Türkiye'nin her bölgesindeki tabloyu gerçek haliyle görmemizi sağlıyor."

Kasapoğlu, "Bu çalışma Türkiye'nin çalışması, 86 milyonun konusu ve partiler üstü. Engelli bireylerin hayatına dokunan hiçbir konu polemik malzemesi yapmayız ve buna da izin vermeyiz. Tüm komisyon üyeleri olarak bu bilinçteyiz. Buradaki hedefimiz; bu ülkenin her bir vatandaşının fırsat eşitliği içinde bir yaşamına devam etmesi. Engelli bireylere yönelik toplumumuzda var olan farkındalığı artırmaktır. Kapsayıcı bir Türkiye vizyonunu güçlendirmektir. Bugün burada konuşacağınız her cümle, hazırlayacağımız çalışmamızın bir parçası olacak" dedi.

'İZMİR'İN YÜZDE 5,88'İ ENGELLİ'

İzmir Valisi Süleyman Elban da “İlimiz 4 milyon 479 bin nüfusa sahip, bunun yüzde 5,88'i yani 260 bin vatandaşımız engelli. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda da 30 bin 627 yavrumuz özel eğitimden yararlanıyor. Aile Sosyal Politikalar kurumumuz bünyesinde engellilerimizle, barınmayla ilgili 2 tesisimiz yüzde 100'e yakın dolulukla hizmet veriyor. Erişilebilirlik konusunda kamu kurum kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm eksiklikleri gidermek için sürekli denetimlerimiz ve çalışmalarımız devam ederken hem de bu denetimlerde aksayan, uymayan yerler var ise bunlarla ilgili de yasaları uyguluyoruz. Aynı zamanda o eksikliğin de giderilmesi konusunda takipçi oluyoruz ki erişim konusunda bir problem olmasın. Kanunlarla engelli vatandaşlarımızla ilgili çıkartılmış, kendisine tanınmış olan hakların tamamını sonuna kadar takip ediyoruz. Maddi ödemeleri, tedavileri, diğer hususları yakinen takip ediyoruz" dedi.

Herkesin engelli adayı olduğunu kaydeden Vali Elban, "Engellilik bir kader değil. Herkes doğuştan da engelli doğmayabilir. Dolayısıyla engeli olmadığını düşünen herkes de bir gün engelli olabilir. Ben de dahil herkes engelli adayı. Bunun için de engellilere yapılan yardım sadece şu an da mevcut engellilere yapılmış bir yatırım ya da çalışma değil, toplumun tamamına potansiyel olarak yapılmış bir çalışma olarak görüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz" diye konuştu.





'2025'TE 30 BİN ENGELLİYE EĞİTİM VERDİK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise engelli hizmetlerine yönelik 7 ana amaçta 22 hedefte, 90 eylem belirlediklerini söyledi. Tugay, “İzmir'in farklı yerlerinde 10 engelli merkezimiz var. Bu merkezlerde özel eğitim psikososyal danışmanlık, spor ve sanat atölyelerimiz, ruhsal destek, doğal temelli programlar çalışılıyor. Okuma yazmadan sosyal medyaya kadar pek çok farklı yelpazede eğitimler veriliyor. 2025 yılı içerisinde 30 bin 829 kişiye bu merkezlerde eğitim, danışmanlık, atölyeler ve meslekler sağladık" dedi.

'AMACIMIZ İYİ UYGULAMALARI ÇOĞALTMAK'

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının önemli paydaşlar olduğunu söyleyerek, "Ege illerimiz, İzmir'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Dün Manisa'da örnek bir uygulama olan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Zeki Yaşam Merkezi'ni inceledik. Sanayinin, özel sektörün dayanışmasını, adeta elini taşını altına koyduğunda başarısını gördük. Amacımız iyi uygulamaları yerel yönetimiyle, sivil toplumuyla, özel sektörüyle çoğaltmak. Bu toplantılarda erişilebilirliği sağlama, iletişimi güçlendirme açısından çok özel imkanlar sunuyor. Komisyonumuz sahadaki, parlamentodaki çalışmalarıyla kamu, özel sektör, sivil toplum iş birliğiyle var olan sorunların çözümü noktasında, engelsiz vizyonuyla ülkemize bu anlamdaki çalışmalara çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.

KASAPOĞLU PARALİMPİK SPORCULAR VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programı kapsamında paralimpik sporcular ve aileleri ile Halkapınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bir araya geldi. Kasapoğlu, sporcu ve aileleri ile görüşüp sohbet etti. Daha sonra yüzen sporcuları izledi. Aile ve sporcularla görüşen Kasapoğlu, daha sonra yüzme havuzundan ayrıldı.