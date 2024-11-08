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Kasapoğlu Cezayir’de NATO toplantısında

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#Cezayir#NATO Toplantısı#Dr. Mehmet Kasapoğlu
Kasapoğlu Cezayir’de NATO toplantısında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cezayir’de NATO Parlamenter Asamblesi Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu, Siyasi Komisyon ile Demokrasi ve Güvenlik Komisyonu Ortak Toplantısı’na katıldı.

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Toplantılarda ‘Cezayir için Siyasi ve Güvenlik Öncelikleri ve Zorluklar & NATO ile İlişkiler’, ‘Cezayir’deki Uluslararası Kuruluşların Temsilcileri ile Diyalog’, ‘Cezayir ve Avrupa Arasında Ortak Enerji Güvenliği Çıkarları’, ‘Ulus Konseyi Üyeleri ve Sivil Toplum ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesinde Güvenlik ve Avrupa ile İlişkiler Üzerine Görüş Alışverişi’ konuları ele alındı. Kasapoğlu yurda dönüşte yaptığı açıklamada, Cezayir’in Gazze konusunda gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

GAZZE YALNIZ BIRAKILMAMALI

Kasapoğlu, “Uluslararası toplum Gazze’yi yalnız bırakmamalı. Gazze’deki insani durum felaket boyutundadır. İsrail’in bölge genelindeki saldırganlığının Gazze’deki sivillerin karşı karşıya olduğu vahim koşulları gölgelemesine izin verilmemelidir. Sahadaki koşullar her geçen gün daha da kötüleşiyor” dedi.

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NATO toplantısının Cezayir’de düzenlenmesinin Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilere katkı sunduğunu belirten Kasapoğlu, “Bu toplantılar sadece savunma ve güvenlik meselelerine odaklanmakla kalmayıp; aynı zamanda geçmişteki güçlü bağlarımızı ve gelecekteki ortak hedeflerimizi pekiştirmek için büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

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#Cezayir#NATO Toplantısı#Dr. Mehmet Kasapoğlu

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