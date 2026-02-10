Kasapoğlu: Bu rapor devletin hafızası, milletin talebi olacak

Haberin Devamı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Diyarbakır'da bölge istişare toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Diyarbakır programı kapsamında Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu, Diyarbakır ASHB İl Müdürlüğü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Diyarbakır Sosyal Hizmet Kampüsü'nü ziyaret etti.Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Diyarbakır bölge istişare toplantısında Diyarbakır'ın yanı sıra Batman, Bitlis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'dan gelen kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

'BURADA İDEOLOJİLERİN KAVGASI DEĞİL, ÇÖZÜMÜN ORTAKLIĞI VAR'

Toplantının açılışında konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, komisyonun hazırlayacağı raporun iskeletini erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve sağlık başlıklarından oluşan dört ana sütunla oluşturduklarını ve sahadan gelen talep ve önerilerle raporun katılımcı ve geniş perspektifli olacağını söyledi.

Dr. Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Komisyonumuzun çalışması partiler üstü bir çalışmadır. Burada ideolojilerin kavgası değil, çözümün ortaklığı vardır. Amacımız; birbirimizi suçlamak, yargılamak değil, eksik olanı tespit edip, o gediği nasıl kapatacağımızı bulmaktır. Ankara'da duvarlar arasında sadece dosyalara bakarak Türkiye'nin engellilik gerçeği tam manasıyla kavranamaz. Bizim için asıl veri, asıl hakikat sahadadır. 'Hak' olan, 'hizmet' olarak gelmiyorsa, orada bir tıkanıklık var demektir. Bu anlayışla Türkiye'yi karış karış geziyoruz. İnşallah 81 ilimizin tamamına, sahada erişene dek bu toplantıları sürdüreceğiz"

Hazırlanacak raporun sadece bir temenni metni olmayacağı vurgulayan Dr. Kasapoğlu, "Biz bu raporu; takvimi belli, sorumlusu belli, denetimi yapılabilir, somut bir 'yol haritası' olarak tasarlıyoruz. Bu rapor, devletin hafızası, milletin talebi olacak" diye konuştu.