Kasapoğlu: Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur

Komisyon, İstanbul programı kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısı’nda kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Tüm Türkiye için model olan merkezde gerçekleştirilen toplantıda; erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım başlıkları sahadan gelen görüşlerle ele alındı. Daha sonra HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.

İstanbul programının 2. gününde Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.