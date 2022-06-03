Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Dünya Bisiklet Günü#Gençlik Ve Spor Bakanlığı
Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü sporcular ile bisiklet sürerek kutladı. Bisikletin tabana yayılması noktasında önemli atılımlara imza attıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda sporcularla bir araya geldi.  Sporcular ile birlikte bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, bisiklet kullanımının gündelik hayattaki önemine dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNE DİKKAT ÇEKTİ 

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN VELEDROM MÜJDESİ

Türkiye’nin ilk olimpik veledromu inşaatının tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu,  “Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yer alacak.  Bütün bu gelişmeler, bisikletle ilgili bilincin güçlenmesi, sporcularımızın performanslarının üst seviyelere çıkarılması adına yaptığımız gayretleri ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

"Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu,  sözlerini şöyle tamamladı:

“3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü tüm içtenliğimle kutluyorum. İnanıyorum ki bu branştaki sporcularımız bizleri gururlandıracaklar.  Özellikle Kadın Bisiklet Takımı ile ilgili federasyonumuzun bir çalışması var. O anlamda da desteklerimiz olacak. Kadınıyla, erkeğiyle, tüm yaş gruplarıyla bisikleti özendirecek, bisiklet kullanımını teşvik edecek projelerimizle inşallah el birliğiyle çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bisiklete spora gönül veren tüm kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Dünya Bisiklet Günü#Gençlik Ve Spor Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Süt Küba için her şey demekti Ama bugün...

Süt Küba için her şey demekti! Ama bugün...

#Küba
Putinin en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı

Putin'in en büyük sırrı deşifre oldu... Newsweek ABD istihbarat raporlarına ulaştı!

#Putin
Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp