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Kasapoğlu: Barca’nın Yanındayız

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Lefkoşa#Barcelona
Kasapoğlu: Barca’nın Yanındayız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 17:01

İspanya ve dünya futbolunun devi Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’yı tercih etmesinin yankıları sürerken önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya dair sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Barcelona’nın küresel bir marka haline gelen futbol akademisi için Lefkoşa’yı tercih etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden ve aşırılıkçı odakların taleplerine karşı Rum tarafını sağduyu ile hareket etmeye çağıran Kasapoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademi kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli. Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum.

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Kasapoğlu: Barca’nın Yanındayız

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#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Lefkoşa#Barcelona

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