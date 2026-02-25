Kasapoğlu: 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, bu ülkede bir milattır

Haberin Devamı

Edirne'deki programa Edirne Valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyaretiyle başlayan komisyon üyeleri, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ve Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Edirne bölge istişare toplantısında Edirne’nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’den gelen kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu bölgesel istişare toplantılarının temel amacının, yerelin yönlendirmesiyle merkezde güçlü, rasyonel ve sürdürülebilir politika önerileri meydana getirmek olduğunu söyledi.

Dr. Kasapoğlu “1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, bu ülkede bir milattır, ciddi bir devrimdir. O yasayla, engellilik meselesi tıbbi bir konu olmaktan çıkıp, sosyal bir hak ve eşit vatandaşlık meselesi olarak devletimizin en üst politikası haline geldi. Engelliler Hakkında Kanun ile, EKPSS gibi dünyada eşine az rastlanan bir sistemle binlerce engelli bireyimizi kamuda istihdam ettik. Bununla birlikte engelli bakım destekleriyle ailelerimizin omuzundaki yükü hafiflettik ve engelli bireylerin sosyal hayatın içinde olması en hızlı şekilde gerçekleşmeye başladı. Bugün sporda, sanatta, siyasette, üretimde, akademide göğsümüzü kabartan gurur duyduğumuz pek çok sonuç bu hak temelli adımların birer meyvesi. Elbette bugüne kadar yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için gurur vesilesi ama yeni ihtiyaçlarımızın da farkındayız. Kurumlararası veri sorunu yakından takip ettiğimiz bir konu. Türkiye'de gerçekte il il kaç engelli vatandaşımız olduğunu, bu vatandaşlarımızın engel gruplarına, yaşlarına veya eğitim durumlarına göre dağılımının tam ve net olarak, ortaya konması komisyonumuzun gündemlerinden biri. Hedefi tam on ikiden vuracak politikayı üretmek net veriye sahip olmaktan geçiyor. Sağlık ve raporlama süreçlerinde de vatandaşlarımızın yorulmamasını istiyoruz. ÇÖZGER ve erişkin raporları arasındaki uyumsuzluklar acilen çözülmeli. Tek kapıdan hizmet alınabilecek, multidisipliner ÇÖZGEM benzeri merkezlerin sayısının arttırılması konusu tespitlerimiz arasında. Eğitim alanı da yine çok kritik konulardan biri. Kaynaştırma sınıflarımız çok güzel bir başlangıç ama sınıfların içinde hem bu evlatlarımızın hem de öğretmenlerimizin daha güçlü desteklenmesi çok kıymetli. Sadece okul çağını değil, 0-36 ay erken müdahale dönemini de çok güçlü bir şekilde sisteme entegre etmeliyiz. İstihdamda engelli bireylerimize yönelik rekorlar kırdık bu bir gerçek. Ancak özel sektördeki kotaların sadece kâğıt üzerinde doldurulup engelli bireyin fiili üretime katılmaması gerçeğini bazı bölgelerde, bazı uygulamalarda görüyoruz. Bu bizim için kabul edilebilir değil. İstihdamın gerçek bir şekilde uygulanmasından yana olan tavrımızı da yine komisyon olarak net bir şekilde ortaya koyup takipçisi olacağız.” dedi.

Dr. Kasapoğlu konuşmasının devamında “Erişilebilirlik... Şehirlerimizin kurumlarımızın engelsiz hale getirilmesi… Bu konuda attığımız çok büyük adımlar, çabalar, devrim niteliğinde yasalar var. Görme engelliler için yapılan sarı hissedilebilir yüzeyin üzerine park etmiş bir araç, aylardır tamir edilmeyen bir metro asansörü veya standart dışı rampalar görüyoruz. Bunlara el birliğiyle dikkat edelim, bu konudaki ihlalleri gözlemleyip gereken yaptırımı, gereken önleyici tedbirleri ortaya koymamız gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Komisyon üyeleri, Engelli Bireyler ve Aileleri ile İftar Programı’na katıldıktan sonra tarihi Selimiye Camii'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.