Kasalardan zeytin değil uyuşturucu çıktı

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından arama yapılan bir iş yerindeki zeytin kasalarının içinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte ikamet eden E.K.'nin, çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri getirerek kendisine ait iş yerinde depoladığı ve uyuşturucu maddeleri Salar beldesinde kullanıcılara satacağı yönünde istihbarat aldı.

1120 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen jandarma ekipleri, E.K.'yi iş yerinin önünde durdurdu. Ekipler adli makamlardan alınan arama kararı ile E.K.'nin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda zeytin kasalarının içerisine saklanmış satışa hazır vaziyette 1120 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. E.K. gözaltına alınırken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.