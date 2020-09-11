Kasadan aldığı parayı sütyenine sakladı

​Olay, Büyük Cami Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. Biri kadın, 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi. Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı alarak sütyeninin içine sakladı. İki şüpheli daha sonra büfeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi. A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.T.'nin yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.