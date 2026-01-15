×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de film sahnesi gibi anlar: Kendini bir anda yerde buldu

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Hırsızlık#Suç Kaydı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 09:22

Edirne'de 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan B.A. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık ve yakalandığı anları kameraya yansıyan B.A.'nın 24 ayrı suç kaydı ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde iş yerlerinden para ve sigara çalındı. 6 işyerinden yapılan hırsızlık üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Edirnede film sahnesi gibi anlar: Kendini bir anda yerde buldu

İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin B.A. olduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Edirnede film sahnesi gibi anlar: Kendini bir anda yerde buldu

Haberin Devamı

Gözaltına alınan B.A.'nin yapılan incelemesinde, 'oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık', 'taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi. B.A'nın ayrıca, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Edirnede film sahnesi gibi anlar: Kendini bir anda yerde buldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan B.A'nın hırsızlık anları ile bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınGüney Kıbrıs’ı sallayan rüşvet çarkı... Casus filmlerini aratmadıGüney Kıbrıs’ı sallayan rüşvet çarkı... Casus filmlerini aratmadıHaberi görüntüle

Edirnede film sahnesi gibi anlar: Kendini bir anda yerde buldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Hırsızlık#Suç Kaydı

BAKMADAN GEÇME!