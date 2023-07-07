Kaş ve Bodrum arasında denizde 'fırtına' uyarısı geldi

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Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede yarın öğleden sonra başlaması beklenen fırtınanın pazar gecesine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 5 ile 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar, açıklarında yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

FERİBOT SEFERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri iptal edildi. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "08.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça 18.00 ve Datça-Bodrum 18.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.