Kas uğruna sağlığınızı heba etmeyin

SPOR salonları ve kayıtdışı satış kanalları üzerinden steroid ve benzeri hormon içerikli ürünlerin reçetesiz şekilde temin edilmesinin yaygınlaşması, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Türkiye’de steroid ürünlerin kullanımı küçük yaşlara kadar düştü. Spor salonlarında satılan ve özellikle gençler tarafından kas kütlesini artırmak için kullanılan steroid ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Kontrol dışı kullanılan bu ürünler hormon dengesizlikleri, karaciğer hasarı, kalp-damar sorunları, tansiyon yükselmesi, ani kalp krizi gibi riskler taşıyor” diyerek, gençleri uyardı. Bu ürünlerin genellikle kaçak yollarla ülkeye sokulduğunu belirten Saydan, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

ANİ ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

“Kas gelişimini hızlandırmak ve kısa sürede fiziksel performans artışı sağlamak amacıyla kullanılan bu ürünler, bilinçsiz ve denetimsiz şekilde tüketildiğinde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle gençler arasında özendirilen steroid kullanımı, kalp-damar hastalıkları, karaciğer yetmezliği, hormonal bozukluklar, psikiyatrik sorunlar, kısırlık ve ani ölüm riskini artırıyor. Bu ürünlerin çoğu birçok ülkede reçeteye tabi ve bilinçsiz kullanımı sağlık açısından tehlikeli.

İlaç ve hormon içerikli ürünlerin hekim değerlendirmesi ve eczacı danışmanlığı olmaksızın kullanılması kabul edilemez bir durum. Spor salonlarında, sosyal medya üzerinden veya merdiven altı yollarla yapılan satışlar yalnızca yasal değil, aynı zamanda etik ve vicdani açıdan da büyük bir sorumsuzluk.

DÜZENLİ ANTRENMAN YAPIN

Gençlerin kas geliştirme veya performans artırma hedefi varsa önerimiz, düzenli antrenman, yeterli protein ve dengeli beslenme, uyku düzeni, spor hekimi, eczacı ve diyetisyen desteği almalarıdır. TEİS olarak, reçetesiz steroid satışlarının etkin şekilde denetlenmesini, halk sağlığını tehdit eden kayıtdışı ürünlere karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmasını, gençleri hedef alan yanıltıcı sosyal medya içeriklerinin kontrol altına alınmasını, eczacı danışmanlığının önemine yönelik farkındalık çalışmalarının artırılmasını talep ediyoruz.”