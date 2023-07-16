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Kaş ile Köyceğiz, 45,9 dereceyle Türkiye'nin en sıcak iki ilçesi oldu

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#ANTALYA#Kaş#Muğla
Kaş ile Köyceğiz, 45,9 dereceyle Türkiyenin en sıcak iki ilçesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 12:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sıcak hava Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 45,9 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya'yı da vurdu. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, hem şehir sakinleri hem tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görüldü.

Dün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü. Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor. (DHA)

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Kaş ile Köyceğiz, 45,9 dereceyle Türkiyenin en sıcak iki ilçesi oldu

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#ANTALYA#Kaş#Muğla

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