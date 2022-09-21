Kaş açıklarında ‘mayday’ seferberliği! 283 göçmenin ‘imdat’ çığlığı...

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ANTALYA’nın Kaş ilçesi açıklarında seyreden tekneden önceki akşam saatlerinde imdat çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Merkezi tarafından bölgeye yakındaki bir ticari gemi yardım için yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti. İmdat çağrısı yapılan teknede 283 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler Antalya’ya götürülmek üzere yardıma giden ticari gemiye nakledildi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada acil yardım çağrısı alındıktan sonra bölgede bulunan tüm gemilere çağrının iletilerek en yakın mesafede bulunan ticari geminin tekneye ulaşmasının sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu yönlendirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile de irtibat kurularak bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edilmesinin sağlandığı bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yardım çağrısı yapan teknenin yerinin tespiti amacıyla da 1 insansız hava aracının görevlendirildiği kaydedildi. Tespit edilen teknedeki 283 düzensiz göçmenin ticari gemiye alındığı belirtildi.

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‘MAYDAY’ ÇAĞRISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kaş’ın 103 mil açığındaki 20 metrelik bir botun mayday çağrısı olduğu belirtilerek olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği ve 283 göçmenin gemiye alındığı belirtildi.