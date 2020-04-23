MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı
GeriGündem Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:40,Son Güncelleme:

Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında bir adacıkta mahsur kalan 9 Afgan sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kaş açıklarındaki bir adacıkta mahsur kalan sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 1'i kadın, 1'i çocuk 9 sığınmacıyı bota alarak, Kaş Balıkçı Limanı'na getirdi. Burada Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 sığınmacı, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Birileri tarafından adacığa bırakıldığı tahmin edilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle