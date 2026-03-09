Kartvizit alıp 500 milyon liralık altın verdiler! Gerçeği öğrenince başlarından aşağı kaynar su döküldü | Manisa'daki akılalmaz dolandırıcılıkta karar verildi

Haberin Devamı

Şehzadeler ilçesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Tahsin Özer ve çalışan Furkan Ercan, iddiaya göre müşterilerden yüksek kar vaadiyle altın, döviz ve nakit para aldı, bunun karşılığında ise kartvizit verdi. Bazı müşterileri de satın aldığı altın ya da dövizi alamadı. Bu şekilde 173 kişiyi toplam 500 milyon liraya yakın dolandırdığı ileri sürülen ve geçen mart ayında iş yerini kapatan Tahsin Özer'e ulaşamayan mağdurlar, polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Özer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ancak bir süre sonra tahliye edildi.

Soruşturmanın ardından kuyumcu Tahsin Özer ve çalışanı Furkan Ercan hakkında geçen yıl 21 Kasım'da 'Güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Özer ve çalışanı Ercan, Manisa 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 354'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması 6 Mart'ta görüldü. Duruşmaya sanıkların yanı sıra mağdurlardan bazıları ile avukatları katıldı.

384 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakim, kuyumcu sanık Tahsin Özer'i, 6 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle kişi başına 7 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 45 yıl hapis ve 4 milyon 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Özer'e ayrıca 9 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan kişi başına 6'şar yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis ve 5 milyon 400 bin TL adli para cezası verildi. Özer, ayrıca 5 kişiye yönelik meslek ve hizmet ilişkisinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma suçundan kişi başına 4'er yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapis ve 2 milyon TL adli para cezasına mahkum edildi. Özer, 28 kişiye yönelik güveni kötüye kullanma suçundan zincirleme şekilde kişi başına 2 yıl 1'er ay olmak üzere toplam 58 yıl 4 ay hapis ve 14 milyon TL adli para cezası aldı. Mahkeme ayrıca 123 kişiye yönelik güveni kötüye kullanma suçundan sanığa kişi başına 1 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 205 yıl hapis ve 49 milyon 200 bin TL adli para cezası verdi. Sanık hakkında 2 kişiye yönelik ise güveni kötüye kullanma suçundan ise zincirleme şekilde 2 yıl 1 ay hapis ve 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Özer'e toplam olarak verilen ceza ise 384 yıl 5 ay hapis ve 75 milyon 600 bin TL adli para oldu.

Öte yandan mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezada indirim uygulanmamasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Sanık Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı kararda kuyumcu çalışanı Furkan Ercan'ın beraatine karar verildi.