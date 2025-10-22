Kartpostallık manzaralar... Erzincan'ın dağlarında renk cümbüşü

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 09:11
Sonbahar renkleri, Erzincan'ın dağlarını büyüleyici bir güzelliğe bürüdü. Munzur, Ergan ve Keşiş Dağları'nda ortaya çıkan manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor.
Erzincan’ın etrafını saran dağlardaki manzara yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf ve off road tutkunu gezginler son günlerde rengarenk tonların hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor.
Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin nadir yerlerinden olan Munzur Dağları
sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturarak bugünlerde kartpostallık portreler de sunuyor.
Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.